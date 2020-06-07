(Özel) Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar

Arnavutköy’de yasak olmasına rağmen asker eğlencesi yapan onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak arasında oyunlar oynadı, halaylar çekti.

Arnavutköy Kozlar Mahallesi’nde yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafeyi hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanlar araçlarını sokak aralarına çekerek, araçlarından açmış olduğu şarkılar ile eğlendi. Halayların çekildiği, horonların tepildiği asker eğlencesi ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar görüntülerle gözler önüne serildi.