Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç, Van’ın kuzey ve doğu, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale’nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42