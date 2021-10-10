Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021, 10:51