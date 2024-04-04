Gönüllü hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü hasta kabulüne başladı.

Gönüllü hasta kabulüne başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu çerçevede hastanenin Genel Cerrahi Polikliniğine atanan Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü hasta kabulüne başladı.

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Diğer yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.