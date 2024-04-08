Green House Projesi Solarex'te sektörle buluştu

Baymak, yeşil enerji kaynaklarını kullanarak, enerji tüketimini optimize eden ve ‘çevre dostu’ bir yaklaşım benimseyerek geliştirdiği ‘Green House’ konseptini 4-6 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 16’ncı Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknoloji Fuarı Solarex’te görücüye çıkardı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), Dünya Enerji Görünümü (WEO) 2023 Raporu’na göre, küresel enerji sistemi 2030 yılında temiz enerji teknolojilerindeki olağanüstü büyümeyle büyük ölçüde değişecek. Temiz enerji teknolojileri, 2030 itibarıyla dünya enerji sisteminde bugüne göre daha büyük bir rol oynayacak. Yollardaki elektrikli araçların sayısı 10 kat artarken, yenilenebilir enerjinin küresel elektrik üretimindeki payı bugünkü yüzde 30 seviyesinden yüzde 50’ye yaklaşacak. Tüm bu çabalar küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırmak için. Çünkü küresel enerji tüketimi hızla artmaya devam ediyor. Dolayısıyla arz güvenliği, enerjiye ekonomik erişim ve sürdürülebilirlik bu dönemde üç ana ihtiyaç. Uzmanlar hepsinin yeni teknoloji desteğiyle çözülebileceği görüşünde hemfikir. Bu bağlamda enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, modern ve temiz enerji teknolojilerine yönelmek, enerji dönüşümünün olmazsa olmazları.

İlk kez Solarex Fuarı’nda lanse edildi

Bu gerçekten yola çıkan şirketler de odağını temiz enerji teknolojilerine çevirmiş durumdalar. Bu alanda yatırımlar yapıyor, ürünler geliştiriyorlar. İklimlendirme sektöründe 55 yıllık tecrübeye sahip olan Baymak da onlardan biri. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi stratejik bir öncelik olarak belirleyen şirket, bu yöndeki iddiasını geliştirdiği ‘Baymak Green House’ konseptiyle de ortaya koydu.

Çeşitli temiz enerji kaynaklarını kullanarak, enerji tüketimini optimize eden ve ‘çevre dostu’ bir yaklaşım benimseyen ‘Baymak Green House’, 4 - 6 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 16’ıncı Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknoloji Fuarı Solarex’te görücüye çıktı.

“Çevreci bir portföy sunuyor”

‘Green House’ konseptiyle müşterilerine çevreci bir portföy sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, “Isı pompası, güneş kolektörü, pv panel, araç şarj istasyonu ve boyler ürünlerini kullanarak, havadan ve güneşten gelen enerjiyle evde ısıtma, soğutma, sıcak su sağlayabilen bu ev konsepti günümüzde ‘akıllı ev’ veya ‘enerji verimli ev’ olarak adlandırılıyor. Baymak olarak, bu ürünlerle paket veya bireysel alımlarda sunacağımız hizmeti ve kapsamı yeni projemiz olan ‘Green House’ olarak adlandırdık. Şirket olarak, sürdürülebilir bir enerji geleceği için yenilenebilir enerji projelerine yönelip, çevresel etkimizi azaltarak uzun vadeli başarı sağlayabileceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz” diye konuşuyor.

“Enerji tüketimini sıfırlamak mümkün”

Öncelikle müstakil konutların; ısı pompası ile ısıtma, güneş kolektörü ile sıcak su ve PV ürünleri ile elektrik ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, hane sahibinin aracını şarj edebileceği, fazla ürettiği enerjiyi de depolayabileceği bir sistem çözümü sunacaklarını belirten Canlı, “Bu proje ile hali hazırda satışını yaptığımız ısı pompası, güneş kolektörü ürünleri ile çalışabilecek PV panel, araç şarj istasyonu, batarya depolama ve inverter ürünlerimiz kullanılacak. Bu ürün gamı ile bir evin enerji tüketimini neredeyse ‘sıfır’ durumuna getirip evin çevreci bir konuma getirilmesini amaçlıyoruz” diye ekledi.

Baymak bu yıl, ülke genelinde dört adet Green House Bayisi görevlendirecek. 2025 yılı sonunda ise bu sayının her bölgede olacak şekilde 20 bayiye çıkarılması planlanıyor.