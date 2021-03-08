15’liler Derneğinden Eren Bülbül’ün annesine anlamlı ziyaret

Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül’ün ilçenin Köprüyanı mahallesindeki evinin yanındaki mezarını ziyaret eden heyet, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak Çanakkale şehitliğinden getirdikleri toprağı Eren Bülbül’ün kabrine bıraktı.

Burada bir konuşma yapan Silivri Belediye Meclis Üyesi Orhan Çalışkan, tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak “Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile aziz şehidimiz Eren Bülbül’ün kıymetli annesi Ayşe annemizi Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyarete geldik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim için Eren’ler, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler şehit olur ama binilerce Erenlerimiz, Ömer Halis Demirlerimiz, Fethi Sekinlerimiz olmak için gönüllü neferlerimiz her daim olacaktır. Allah hepsinden razı olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çanakkale şehitliğinden toprak getirdik. Şehit toprağını şehidimiz Eren Bülbül için getirdik. Şehitler toprakla birleştirildi” dedi.

Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş de bugün özel bir gün olduğunu kaydederek, “Bugün özel bir gün. Ayşe ninemizin yanına geldik. Eren Bülbül’ün ‘hey 15’li 15’li Tokat yolları taşlı’ 15’li de bizim, Eren’de bizim. Ayşe anamızın elini öpmeye geldik. Şehitlerimize vefa borcumuz var, şehitlerimiz olmazsa biz olmazdık. Bu vatan şehitsiz olmuyor. Ayşe nine, ne mutlu sana bin tane Eren Bülbül’ün var. Senin oğlun bir kahraman” diye konuştu.

Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül de bu özel günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür ederek, “Allan sizden razı olsun. Ben bir şehit annesi olarak gururluyum. Tüm şehit annelerin ellerinden öpüyorum. Bugün dünya kadınlar günü. İkisi bir oldu çok güzel oldu. Bizleri unutmayanlardan Allah razı olsun. Eren’in annesi olduğum için çok gururluyum. Yavrumu unutmayanlardan Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kadına yapılan şiddeti eleştiren Bülbül, “Kadınlardan ne istiyorlar ? Şiddete son desinler. Kadınlara dokunmasınlar. Ben şiddete karşıyım. Televizyonlarda görüyorum üzülüyorum. Bunun artık sonu olsun. Tüm erkeklerden rica ediyorum kadınlara şiddet uygulamayın. Bir şehit annesi olarak sesimi duysunlar. Lütfen annelere bir şey yapmasınlar” diye konuştu.