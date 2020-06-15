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Hafta içi dışarı,hafta sonu içeri.Normalleşme sonucu! AVM'lerde korkutan gelişme!

11 Mayıs'ta açılan alışveriş merkezlerinde (AVM) çalışan işçilerde corona virüsü vakaları görülmeye başlandı!

Hafta içi dışarı,hafta sonu içeri.Normalleşme sonucu! AVM'lerde korkutan gelişme!

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Mardin, Diyarbakır ve Bodrum'daki AVM ve mağazalardan çok sayıda koronavirüs vakası haberleri aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a yaptığı açıklamada, çeşitli kentlerdeki AVM'lerden yağmur gibi vaka haberleri geldiğini belirten Özdemiroğlu:

"Sendikamıza koronavirüs vakası nedeniyle bilgiler gelmektedir. Bu süreçte geçici olarak kapanan mağazalar olduğu gibi birçok mağaza da ise çalışanlar rotasyona uğratılmaktadır. AVM'lerin 1 Haziran tarihinde açılmasının erken bir karar olduğunu belirten sendikamızın ne yazık ki haklılığı ortaya çıkmıştır. AVM'lerin kapatılma kararının alındığı dönemde açıklanan koronavirüs rakamlarının bugün açıklanan sayıların çok altında olduğu unutulmamalıdır."

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