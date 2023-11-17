Günsel, Rum ve Yunan medyasında ses getirmeye devam ediyor

ARGE, tasarım, mühendislik ve prototipleme süreçlerinin tamamı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tamamlanan GÜNSEL, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde de Rum ve Yunan medyasında ses getirmeye devam ediyor.

Bu yıl 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, Rum ve Yunan medyasında yakından takip edilmeye devam ediliyor. İlk modelinin lansmanını Şubat 2020’de gerçekleştiren GÜNSEL, son üç yılda Rum ve Yunan medyasının önemli gazete ve haber sitelerinde onlarca habere konu oldu.

Yapılan haberler, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde geliştirilen GÜNSEL’in Rum ve Yunan medyasında merak ve ilgiyle takip edildiğini gösteriyor. Çoğu haberlerde, “Türkler, işgal altındaki bölgede elektrikli araç üretimine başlayacak”, “Sözde devletin yeni otomobili” gibi provokatif başlıklar kullanılırken kimi haberlerde ise Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in farklı dönemlerde yaptığı açıklamalar üzerinden GÜNSEL’in teknik özellikleri ve yatırım planları okuyucuya aktarılıyor.

Rum ve Yunan basınında GÜNSEL

Kıbrıs Rum basınının önemli yayınlarından Politis, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in GÜNSEL’in sahip olduğu ihracat potansiyeli ile ilgili sözlerini alıntılayarak “2029, sözde devlet için önemli bir kilometre taşı olacak” uyarısında bulunuyor. Cyprusalive haber sitesi de Güney Kıbrıs’ta Kurulu Kıbrıs Haber Ajansı’na dayandırdığı haberinde GÜNSEL’in 2030 yılına kadar 241 bin araç satmayı planladığı bilgisini okuyucularıyla paylaşıyor.

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan “Brief” ise GÜNSEL’le ilgili bilgiler verdiği haberinde yine 2029’a vurgu yaparak “2029 sahte devlet için önemli bir dönüm noktası olacak” ifadesini kullanıyor.

Güney Kıbrıs’ın en büyük medya gruplarından olan Dias Grubu’na ait “Economy Today” gazetesi ve Sigma televizyonu da GÜNSEL’e geniş yer veren yayın organları arasında yer alıyor. “Economy Today”, GÜNSEL’in 2020’de yapılan ilk lansmanından bilgiler paylaştığı haberinde “İşgal altındaki topraklarda üretilen ilk yerli otomobil, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirildi ve söz konusu üniversitenin sahibinin soyadından esinlenerek ‘GÜNSEL’ adını aldı” ifadesi kullanıldı.

Yunanistan’da yayın yapan önde gelen otomobil yayınlarından “Car and Motor” ise GÜNSEL’i “Kıbrıs’ın işgal altındaki topraklarında otomobil üretimi başlıyor - Sahte devletin yeni modeli” başlığı ile veriyor. Şubat 2023’te yayımlanan haberde; GÜNSEL’ilk modeli B9’un teknik özelliklerinden, Dereboyu’ndaki showroomuna kadar oldukça detaylı bilgiler yer alıyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a da vurgu yapılan haberde, Türkiye ve KKTC’nin elektrikli otomobil üretimine olan ilgisi vurgulanarak “İşgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren en büyük üniversite de GÜNSEL’i kurdu” ifadesini kullanıyor.

Yunanistan’ın en büyük gazetelerinden olan “İeidiseis” ise Mart 2023’te yayımladığı haberinde GÜNSEL ile ilgili geniş bilgiler aktarırken “Türk şirketi GÜNSEL, Kıbrıs’n işgal altındaki bölgesinde elektrikli hatchback model B9’u üreteceğini duyurdu. Bunun yanına aynı teknolojiye sahip bir de Crossover üretileceğini açıkladı” ifadeleriyle GÜNSEL’e yer verdi.