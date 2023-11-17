Baba oğul kazada yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu baba ve oğlu yaralandı.

Baba oğul kazada yaralandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu; baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Dağyolu sokak üzerinde meydana geldi. Deydinler Mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Adnan K.(47) yönetimindeki 16 AUR 406 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu direğe çarptı. Takla atan araç tarlaya uçarak ters döndü. Yaralanan Adnan K. ile araçta bulunan oğlu İsmail K.(17) haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.