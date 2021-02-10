(Özel) İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı

Pendik’te yaşayan 3 çocuk annesi Melek Çoban, 2008 ve 2009 yılında geçirdiği operasyonlarla bacaklarını kaybedince kendisini çocuklarına adadı. Yaklaşık 15 gün önce de kocasıyla ayrılan Çoban, artık sadece çocuklarıyla beraber yaşadığını belirtti. Engel durumu nedeniyle çalışıp para kazanmayan Melek Çoban, çocuklarıyla birlikte zor günler geçiriyor. Melek Çoban, hayattaki en büyük destekçileri olduğunu belirttiği çocukları için yardım bekliyor.
Yaşadıkları hakkında konuşan Melek Çoban, “Eşimle severek evlendik. 11 yıldır evliydim. Çocuklarımız oldu. Ama son 3 - 4 aydır çok değişti. Ben şüpheleniyordum. 15 gün önce şiddet uyguladı. Uyguladığında ben dayanamayacak hale geldim. Polisi aradım. Eşimi de beni de götürdüler. Öbür gün uzaklaştırma kararı aldı. 3 gün dışarıda akrabasında kaldı. Eşyalarını verdim. Yine aldattı. Tamamen hayatımdan sildim artık. Maddi olarak sıkıntılarım var. Ev sahibine, bakkala, manava, esnafa borcum var. Bunun için, çocuklarım için destek ve yardım istiyorum. Belediyeden 2 ayda bir destek geliyor. Bir iki aya kadar da engelli maaşımı hem de bakım paramı alacağım İnşallah” dedi.
Farklı hastalıkları olduğunu belirten Çoban, “Kemik erimesinden dolayı iki bacağımı da kestiler. O zaman bu arabaya muhtaç kaldım. Nereye gidersem gideyim bununla gidiyorum. Çocuklarımın bakımını bu arabayla yapıyorum. Bin bir türlü hastalığa yakalandım. Tansiyon, kalp rahatsızlığım, damar tıkanıklığı, sinir sıkışması hastalıklarım var. Kulaklarım duymuyor. Cihaz almam lazım. Her türlü desteğe muhtaç kaldım” diye konuştu.“En büyük destekçim, büyük oğlum” diyen Çoban, “Evin babası o artık. O da kardeşlerine bakıyor. Ben artık çocuklarıma adadım kendimi. Hayatım boyunca çocuklarımla ilgileneceğim” şeklinde konuştu.