Halkbank seride 1-0 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Halkbank, sahasında Fenerbahçe'yi 25-17, 20-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Halkbank seride 1-0 öne geçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Halkbank, sahasında Fenerbahçe’yi 25-17, 20-25, 25-19, 25-16’lık setlerle 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Beş maç üzerinden oynanan ve üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 2. maç, 14 Nisan Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank: Ngapeth, Mert Matic, Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma’a (Volkan Döne, Batuhan Hüsetin Duman, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Blankenau)

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 25-17, 20-25, 25-19, 25-16

Süre: 105 dakika (22, 28, 32, 23)