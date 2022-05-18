Hayvanseverlerden suç duyurusu

Suç duyurusu öncesinde Silivri Adliyesi önünde basın açıklaması yapan hayvanseverler, firari şüphelinin bir an önce yakalanmasını talep ederek “Toplumda bu ve benzeri eylemlerin cesaretlendirilmesi korkunç sonuçlar doğuruyor. Bizler, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak Görkem’in adalet arayışında yanında olmak üzere tüm adli süreç boyunca bu davada Görkem’in avukatları olarak onu temsil edeceğiz.” İfadelerine yer verildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Tekirdağ Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, HAYKURDER, Hayvanlara Adalet Derneği, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Konya DOST Pati Derneği, Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği, SOÇED, DOHAS, Çanakkale Morpati Derneği, Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği, BURHAK, Büyükçekmece Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Manisa Yunus Emre Hayvan Koruma Derneği, Manisa – HAKDEM Hayvanları Koruma Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği adına yapılan basın açıklamasında Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı da hazır bulundu.