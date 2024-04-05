HEKİMSEN Genel Başkanı Kurban: 'Ortak müştereklerimiz kapsamında hareket edemezsek kaybedeceğiz'

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, “Sosyal haklarımızdan tutun, tıbbın geleceğinden tutun, söz sahibi olması gereken hekimler söz sahibi değiller ve eğer bizler bir arada hareket etmeyi başaramazsak, ortak müştereklerimiz kapsamında hareket edemezsek kaybedeceğiz” dedi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, Tabip-Sen tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. İftar programından sonra Kurban, tıp mesleğinin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doktorlar olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Kurban, “Herkesin bir siyasi görüşü, dini inancı olabilir, çünkü bu şahsi tercihtir. Bunu gider sandıkta yansıtır ve bu bizi ilgilendirmez. Bu onun kendi hayatıdır, sosyal hayatıdır ama tıbbın sağı solu olmaz. Tıp müstesna bir bilim dalıdır. Sadece bilim de değil, bir zanaattır, ustalıktır. Bu bağlamda tıp tehdit altında. Tıbbımız çok açıdan tehdit altında. Sosyal haklarımızdan tutun, tıbbın geleceğinden tutun, söz sahibi olması gereken hekimler söz sahibi değiller ve eğer bizler bir arada hareket etmeyi başaramazsak, ortak müştereklerimiz kapsamında hareket edemezsek kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurban, özelde çalışan sağlık çalışanlarını sendikalaştırmak ve sorunlarını dile getirerek daha çabuk çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan Özel HEKİMSEN’i de desteklediklerini belirtti.

Programa HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban’ın yanı sıra Tabip-Sen Genel Başkanı Ahmet Erçek, Özel HEKİMSEN’in Kurucu Başkanı Dr. Yücel Katı ve çok sayıda üye ve aileleri katıldı.