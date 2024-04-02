İhtiyaç sahibi çocukların bayram hediyesi Sincan Belediyesinden

Ankara’nın Sincan Belediyesi tarafından “Yarım Elma Hayır Çarşısı” vasıtasıyla çocuklara bayramlık hediye ediliyor. Yeni kıyafetlerine kavuşan minikler, gülen gözlerle çarşıdan ayrılıyor.

Sincan Belediyesi tarafından hayata kazandırılan “Yarım Elma Hayır Çarşısı” gönüllere dokunmaya, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, giyecek, kırtasiye, sıcak yemek, yakacak desteğinde bulunarak yardım elini uzatan Belediye, Ramazan Bayramı öncesinde ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürdü.

Sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, “Yarım Elma Hayır Çarşısı” aracılığıyla bayramlıklarına kavuşuyor. Aileleri ile Çarşı’ya gelerek beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları alan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Aileler kendilerine destek olan ve çocuklarını sevindiren Sincan Belediyesi ve Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.