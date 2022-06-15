İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Örnek Köy’ projesiyle tepeden tırnağa yenilemeye başladıkları Silivri Seymen Köyü’ndeki projelerin geldiği noktayı, köy meydanında vatandaşlarla birlikte, kurmaylarından dinledi. Önceki İBB yönetimi döneminde Seymen Köyü’nde atık tesisi inşaatının başladığını hatırlatan İmamoğlu, “İstanbul'un Silivri'ye çizilen kaderi böyle değildi. Bu, bir gecede değişti. Eskiden İstanbul'u düşünenler, taşınanlar oturmuş, çalışmış, konuşmuş demiş ki; ‘Yerleşim kuzeyde daha az, oralarda atık tesisi olsun. Sonra bunları çöp yakma tesisine dönüştürelim. Atık çok az olsun.’ Bütün bunlar denmiş; kabul de edilmiş bu 2009’da. Ama birisi çıkmış, ‘Ben her şeyi bilirim’ demiş. Biz, geçmiş dönemde yapılan yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Örnek Köy” ilan ettikleri Silivri’ye bağlı Seymen Köyü’nde vatandaşlarla buluştu. Köy meydanında gerçekleşen buluşmada İmamoğlu’na, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Seymen Köyü Muhtarı Bahattin Gença eşlik etti. Buluşmada sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve Kültür A.Ş. Genel Müdür Murat Abbas, Seymen Köyü’ndeki İBB projeleriyle ilgili çalışmaları paylaştı.

“BİRİSİ ÇIKMIŞ, ‘BEN HER ŞEYİ BİLİRİM’ DEMİŞ”

Seymen Köyü sakinlerinin arasında kurmaylarından gelen bilgileri dinleyen İmamoğlu, “Biz, bu köylerin hakkını alması meselesine, köyleri sadece imar alanları şeklinde gören bir anlayışa karşı duran bir anlayışa sahibiz” dedi. Başta tarım olmak üzere, köylerin hak ettiği değere taşımak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Buraya bu atık depolama tesisi niçin yapıldı, neden oldu? O detaylara girmeyeceğim. Ama tercihler böyle abur cubur yapılırsa, bir anda bir bölgenin kaderi değişebiliyor veya kötüleşebiliyor. İstanbul'un Silivri'ye çizilen kaderi böyle değildi. Bu, bir gecede değişti. Bir gecede alındı, ‘Çöp işi buraya, işte başka havalimanı oraya’ falan filan. Bir kader değişti gitti. Eskiden İstanbul'u düşünenler, taşınanlar oturmuş, çalışmış, konuşmuş demiş ki; ‘Yerleşim kuzeyde daha az, oralarda atık tesisi olsun. Sonra bunları çöp yakma tesisine dönüştürelim. Atık çok az olsun.’ Bütün bunlar denmiş; kabul de edilmiş bu 2009’da. Çok eski değil yani. 13 sene önce kabul de edilmiş. Ama birisi çıkmış, ‘Ben her şeyi bilirim’ demiş. ‘Siz anlamazsınız bu işten. Çalıştınız ama siz anlamazsınız bu işten’ demiş. Ondan sonra almış, bu işi bir alabora etmiş. Bugün kaderi değişti İstanbul'un.”

“KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kendilerinin, geçmiş dönemde yapılan yanlışları düzeltmeye çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, “Yalnız yanlışların da tamamını düzeltemiyoruz. Çünkü, olan oldu. Kaderini değiştirmeye çalışıyoruz. Ben, buraya ilk geldiğimde iki etki beni bu sürece yönlendirdi. Evet. Dezavantajı yaşayan beldelere ya da köylere ya da o yöreye özel ilgi göstermemiz lazım. Birincisi bu. Ki burası, bu atık tesisinden etkileniyor. İkincisi de köylerin gelişmesi için, oralara güzel işleri aktarmamız lazım. Bu anlamda bu atık tesisine geldiğimde, ‘Bizim buradaki bu dezavantajı gidermemiz ve bir örnek köy çalışmasının yürütmemiz lazım’ dedim. Tabii İstanbul'un öncelikleri çok. Ama biz, bu konuya da özel bir gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Pendik Göçbeyli Köyü’nde de benzer çalışmaları yaptıkları aktaran İmamoğlu, “Şimdi burada da arkadaşlarım az önce kültürden meydana, yolundan caddesine, camimizden yine buradaki bir alanın restorasyonu, oranın bir kültür alanına dönüşmesine vesairesine konuştular, anlattılar” dedi.

SİLİVRİ’NİN KÖYÜNDE “OKUL” FERYADI

Çalışmaların verilen sürelerden önce, sonbahara doğru tamamlanması için mesai arkadaşlarını uyaran İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve köylülerin “taşımalı eğitim sistemine” yönelik eleştirilerine, “Bu taşımalı sistem ne yaptı biliyor musunuz? Ben, Van'daydım. Artık kız çocukları okumamaya başladı. Çünkü aileler, kız çocuklarını yollamıyorlar taşımalı sisteme. Bana bunu oradaki insanlar anlattı. Yıllarca, ‘Bu taşımalı sistemi kaldırın, bakın bu iyi bir şey değil’ dedik. Yerinde eğitim güzeldir. Artı, bir yerde eğitimin olması demek, orada kalmayı da tetikler. Öğretmenin olması demek, öğretmenin oraya bir kültür getirmesi demek. Birçok etkileşimi vardır. Gene buralar, makul seviyede şanslı. İstanbul'un çevresindeyiz. İnanın bunun bedelini Anadolu'da birçok belde acı yaşıyor” katkısını sundu. İmamoğlu, köylülerden gelen, “Biz de acı yaşıyoruz” sözlerine, “İnşallah bu kötülükten vazgeçerler. Okulların açılmasına biz karar veremiyoruz. Onu Milli Eğitim yapıyor. Milli Eğitim'e gidin, biraz kızın. Vermezlerse, biz seneye onları yollayacağız, biz vereceğiz onu. Merak etme. Seneye onları yollayacağız. Biz o hakkı, köylerimize tekrar kazandıracağız. Hiç kuşkunuz olmasın” şeklinde karşılık verdi.

YILMAZ: “ÖRNEK KÖY PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz ise, “Ekrem Başkan’ı birçok kez Silivri'de misafir ettik. Ama bugün, Seymen Köyü'nde misafir etmekten daha fazla bir mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü ben, göreve gelmeden önce de göreve geldikten sonra da şunu söyledim: Silivri, yalnızca merkezinden, sahilinden, çarşı meydanından ibaret değil. Köyleriyle, ona değer katan, mahalleleriyle bir bütün olarak ele alınması gereken bir ilçe. ‘Örnek köy’ projesini sonuna kadar destekliyoruz. Hızlanması gerektiğini düşünüyoruz ama İSTAÇ'ın artık üstüne düşen vazifeleri fazlasıyla -eskide kalanları da telafi ederek- yapması gerektiğini ifade ediyor, Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Seymen Muhtarı Gença da köylerine hizmetlerinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.

ÇİFTÇİDEN “BUĞDAY” TEŞEKKÜRÜ

İmamoğlu, Yılmaz ve beraberlerindeki heyet, Seymen Köyü’nün ardından, Gazitepe Köyü’nde çiftçilik yapan Metin Oral’ı ziyaret etti. İBB’den aldığı hayvan yemi ve fide desteği için İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan Oral, Halk Ekmek için İstanbul’un köylerinden yapılacak buğday alımı kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu, Silivri turunu, Selimpaşa köprülü kavşak inceleme gezisi ve Selimpaşa Yuvamız İstanbul ziyaretiyle noktaladı.