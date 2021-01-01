İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Silivri'de bir inşaatta çalışma yaptığı esnada asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

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  • 01.01.2021 16:54
  • Güncelleme: ..
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Olay, Silivri Yeni Mahalle Ak sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk G. (29) isimli işçi, inşatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumun hemen 112 Acil Yardım Ekipleri bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi ambulansla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. 29 yaşındaki Faruk G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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