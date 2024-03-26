İstanbul Boğazında dolunay manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul Boğazı'nda dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görsel şölen oluşturdu.

İstanbul Boğazında dolunay manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul Boğazı’nda dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görsel şölen oluşturdu.

İstanbul Boğazı’nda sabaha karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün manzarasıyla birleşen dolunay mest etti. Dolunayın İstanbul semalarında boğaz ve köprü manzarasıyla birleşmesi boğazda seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Görüntüler Kuleli sahilden kaydedildi.

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