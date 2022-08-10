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İstanbul'da narkotik operasyonu: 72 kilo esrar ile yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda 72 kilogram esrar ve yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da narkotik operasyonu: 72 kilo esrar ile yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda 72 kilogram esrar ve yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 kişiden 2’si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ümraniye ilçesinde çalışmalar yürütüldü.

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Çalışmalar çerçevesinde 3 ve 5 Ağustos tarihleri arasında Ümraniye ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretinde bulunan adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sevkiyat için kullanılan araçlarda yapılan aramalarda; 72 kilo 200 gram esrar ve 410 bin adet captagon hap zulalanmış bir şekilde yakalandı. Operasyon düzenlenen bir adreste yapılan aramalarda ise 300 bin adet ecstacy hap buzdolabına zulalanmış şekilde ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, İstanbul genelinde 1 ve 7 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 104 kilo 899 gram uyuşturucu madde, 801 bin 519 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 149 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan bin 81 şahsa işlem yapılırken, 94 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan yakalanan uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

İHA
Editör

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