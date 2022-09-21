Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret

Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi Silivri'nin başarılı okulları arasında bulunan Yusuf Sarıbekir MTAL'yi ziyaret etti.

Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
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Başkonsolos’a okulun faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Okulun çalışmalarını takdirle karşılayan Başkonsolos tebriklerini sundu.
Ziyarete, Başkonsolos heyeti, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Okul Proje Yürütme Kurulu, Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş katılım sağladı.
 

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Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret
Japonya başkonsolosundan Silivri'ye ziyaret