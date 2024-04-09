Kağıthane'de iş yerinden alevler yükseldi

Kağıthane'de bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kağıthane'de iş yerinden alevler yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Kağıthane’de bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın paniğe neden olurken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerini söndürdü. Yangın sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı iş yerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

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