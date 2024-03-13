Kar kaplanları, SNX Türkiye ile Erciyes'teydi

2024 Dünya Snowcross Şampiyonası’nın ilk etabı olan SNX Türkiye, Türkiye’de ilk kez Kayseri Erciyes’te yapıldı.

Dünyanın en iyi kar motosikleti yarışçılarını bir araya getiren yarış, Türkiye ve dünyadan büyük ilgi gördü. Aynı anda yapılan Erciyes KışFest hem izleyicilerden hem de Erciyes’e gelen kayak tatilcilerinin vazgeçilmezi oldu. Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşti. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın açılış etabı olan SNX Türkiye, Türkiye’nin en büyük kar sporları merkezi olan Kayseri Erciyes’te düzenlendi. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto’nun destekleriyle yapıldı.

Türkiye etabının ardından 14 Nisan’da Finlandiya, 21 Nisan’da Norveç’te yapılacak etaplarla tamamlanacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ilk ayağında dünyanın en iyi snowcrossçularıyla birlikte Türkiye’nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan da yarışarak adlarını tarihe geçirdi.

Türkiye şampiyonu Reiten

2018’de ilk kez yarıştığı Snowcross World Championship’te 8., 2019’da 5. sırada tamamlamıştı. Pandemi ile birlikte verilen aranın ardından geçtiğimiz yıl SNX’e dönen Reiten, tek etaplık yarışı 4. sırada tamamlamıştı. Bu yıl SNX TÜRKİYE’yi kazanarak liderliğe oturan Lynx yarışçısı Reiten, 14 Nisan’daki Finlandiya Joensuu yarışının ardından sezonu kendi ülkesinde Kirkenes’te birinciliğini sürdürüp şampiyon olmak istiyor. Şampiyonanın iddialı ismi Polaris yarışçısı Jesse Kirchmeyer ise, kılpayı kaybettiği ilk etabın ardından hızı ve mücadeleciliği ile Reiten’i en çok zorlayacak yarışcı konumunda. Omzunun çıkmasına rağmen üçüncülüğü alarak sürpriz yapan Lynx pilotu Elias Bacher, iyi başladığı sezonu podyumda bitirmek için Finlandiya’daki ikinci yarışa yetişmeye çalışıyor.

Karın yıldızları Erciyes Cup’ta mücadele etti

Türkiye’nin yeteneklerini bir araya getirerek kış motorsporlarının daha çok yapılmasını teşvik için yapılmaya başlanan Erciyes Cup da büyük ilgi gördü. Motokrostan, enduroya, süper endurodan, süpermotoya kadar 50’nin üzerinde sporcu Erciyes Cup’ta yarıştı. Motosnow 250cc üstü ve altı ile ATV kategorilerinde kıyasıya rekabet yaşandı. ErciyesCup yarışını Motosnow 250cc altında Mert Koç, Motosnow 251cc üstünde Aleksandr Kurashev ve ATV’de ise Burak Kaya kazandı. Erciyes Cup’ın gelenekselleşerek, her yıl yapılması planlanıyor. Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes, ülkemizin birçok yerinde önümüzdeki yıllarda yapılacak kış motosiklet etkinliklerine öncülük yapmış oldu.

Bekir Yunus Uçar: "Spor turizmi için dünya yarışları büyük fırsat"

Dünyanın en iyilerini Türkiye’ye getirerek motor sporlarında Türkiye’yi söz sahibi yapma iddialarını sürdürdüklerini ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "MotoGP ile başlayan ancak sekteye uğrayan Türkiye’nin dünya şampiyonalarının bir parçası yapma çabamızı MXGP ile başlamıştık. Gelenekselleşen, dünyanın en iyi pisti, padoku, tanıtımını yapan şehri ödülü alan ve hatta dünya yarışının şampiyonlarının belli olduğu MXGP TÜRKİYE’nin ardından kış sezonun şampiyonasını yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kayseri’yle birlikte Türkiye’ye getirdik. SNX sezonunu Türkiye’de açmak nasip oldu. Sponsorlarımızın desteğiyle büyük başarıyla tamamladık. Türkiye’nin geleceğinin spor turizmi olduğu bilinciyle dünyanın en iyilerinin ülkemizde keyifli şampiyonluk hatıraları biriktirmesi için çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

İlk yılında Türkiye’nin en büyük kış sezonu festivali oldu

Kayak ile özdeşleşen kış etkinliklerini ilk yılında geçerek damga vuran Erciyes KışFest, 70 bin kişiyi ağırlayarak Türkiye’nin kış sezonundaki en büyük festivali oldu. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde start alan ve 3 gün süren Erciyes KışFest’te Asude Cemre, Ferhat Göçer, Gülşah Tanrıöver, İrem Derici ve Nuri Savruk sahne aldı.