Bakırköy'deki feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy’de otomobilin üzerine tırın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Eyüpsultan Camii’nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolcuklarını uğurlandı. Cenaze töreninde ailenin yakınları gözyaşlarını tutamazken, baba ve kızdan geriye fotoğrafları kaldı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada tırın dorsesi aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrilmiş, sürücü Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44), kızları Merve Aytekin (16) ve sürücünün annesi Güler Rukiye Aytekin (67) hayatını kaybetmişti.

Eyüpsultan Caminde cenaze namazları kılındı

Kazada hayata kaybeden aynı aileden 4 kişi için öğle namazının ardından Eyüpsultan Camii’nde cenaze tören düzenlendi. Cenaze törenine vefat edenlerin yakınları, genç kızın okul arkadaşlar katıldı. Cenaze töreninde tabutun başından bir an olsun bile ayrılmayan Recep Aytekin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı. Merve Aytekin’in okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Sultan Aytekin’in yeğeni ise tabuta kapanarak ağladı.

Cenazeler farklı mezarlıklara defnedildi

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güler Rukiye Aytekin’in cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına, Recep Aytekin, Sultan Aytekin ile Merve Aytekin’in cenazeleri de Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

Baba ve kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Feci kazada hayatını kaybeden sürücü Recep Aytekin ve kızı Merve Aytekin’den geri fotoğrafları kaldı.