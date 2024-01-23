Karne hayat başarısını ölçmez

İlk, orta ve lise öğrencileri karnelerini aldı, yarı yıl tatili başladı. Peki karne, ebeveynler için ne ifade ediyor, yarı yıl tatili sürecinde nasıl davranmalıdır.

Bir dönem daha tamamlandı ve öğrenciler karnelerini aldı. Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü ve APAM Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, karnenin çocuğun kendisine yönelik düşüncelerini geliştirmesinde ve “kendiliğini” oluşturmasında karnenin önemli işlevi olduğunu ifade ederek, ebeveynlere seslendi.

Karnenin hem çocuğun hem de ebeveynlerinin geri bildirim kaynağı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özen’e göre önemli olan, bu geribildirimin nasıl karşılanacağı, nasıl değerlendirileceği ve nasıl tepki verileceği.

Prof. Dr. Özen, çocukların karne sürecine sağlıklı yaklaşmanın, onlar için olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmanın ve en önemlisi de çocukları desteklemenin anne babanın görevi olduğuna işaret ederek, “Onların notlarını değerlendirecek olan okul ve öğretmenleridir. Siz ise çocuğunuzun ebeveynisiniz, öğretmeni değil ” diye konuştu.

Çocuğun karne notlarının onun akademik başarısını gösterdiğine vurgu yapan Özen, “Notlar hayat başarısını göstermez ama karne notları aynı zamanda onun öğrenme sürecindeki durumunu ve gelişimini de gösterir. Onun içindir ki çocuğunuzu destekleyerek onun öğrenme deneyimini olumlu yönde etkileyebilirsiniz” dedi.

Yarı yıl tatilinde öncelikle olumlu ve destekleyici bir tutum sergilenmesi gerektiğine işaret eden Özen, önerilerini 10 ana başlıkta sıraladı:

1. Olumlu ve destekleyici olun

Çocuğunuzun karne notları ne olursa olsun, ilk tepkinizin olumlu ve destekleyici olması önemli. Karnesinde zayıf notları olsa da mutlaka başarılı olduğu dersleri vardır. Onu başarıları için tebrik edin ve çabalarını takdir edin.

2. İletişim kurun

Çocuğunuzun karne notlarıyla ilgili konuşarak açık iletişim kurun. Onun duygularını anlamaya çalışın ve başarılarına odaklanın. İletişimdeki olumlu yaklaşım çocuğunuzun kendine olan güvenini artırmakta önemli rol oynar.

3. Geleceğe yönelik hedef belirleyin

Çocuğunuzla birlikte onun gelecek dönemde elde etmek istediği hedefleri belirleyin. Bu hedefler onu motive edebileceği gibi kendisini geliştirmeye odaklanmasına da yardımcı olabilir.

4. Özellikle başarılarına vurgu yapın

Çocuğunuzun karne notları düşük olsa bile, elde ettiği başarıları vurgulayın, onları öne çıkarın. Örneğin başarılı olduğu dersleri algılamasını ve bu başarıyı nasıl elde ettiğinin farkına varmasını sağlayın.

5. Eğer isterse destek verebileceğinizi belirtin

Çocuğunuza eğitimle ilgili zorluklarını aşabilmesi için destek vermek istediğinizi söyleyip, nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Bu süreçte yalnız olmayacağını bilmek çocuğunuzun öğrenme ve başarma sürecine olumlu etki yapabilir.

6. Eleştiriden kaçının

Eleştirel bir yaklaşım olumlu bir kazanım sağlamayacağı gibi çocuğunuzun özsaygısını da zedeler. Başarısızlık durumlarında suçlamacı olmaktan ziyade, çocuğunuzun neden başarısız olduğunu anlamak ve birlikte çözümler üretmeye çalışmak daha anlamlı ve katkı sağlayıcı bir yaklaşımdır.

7. Ödül ve teşvik mekanizmalarını kullanın

Başarıları için çocuğunuza küçük ödüller ve teşvikler sunarak olumlu davranışlarını pekiştirebilirsiniz.

8. Gerçekçi beklentiler oluşturun

Her çocuk kendine özgüdür ve kendi hızında ilerler, bunu unutmayın. Çocuğunuzun kapasitesini ve becerilerini iyi değerlendirip, buna bağlı gerçekçi, olabilirlik düzeyi yüksek beklentiler oluşturun.

9. Birbirinizi anlamaya çalışın

Çocuğunuzun duygularını anlamaya çalışın. Emin olun o da başarısız not almış olmak istemezdi. Onun yaşadığı hayal kırıklığını, ona duygusal destek vererek aşabilirsiniz.

10. Eğlenceli aktiviteler planlayın

Tatil dönemleri ebeveynliğin en keyifle yaşandığı dönemlerdir. Tatil döneminde çocuğunuzla birlikte eğlenceli aktivitelere katılmak ve rahatlamak, karne sonrası olumlu bir ortam oluşturabilir.