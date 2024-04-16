Keşan'da polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edilmiş olabileceği değerlendirilen 6 bin 900 TL ele geçirildi.

Keşan'da polisin durdurduğu şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edilmiş olabileceği değerlendirilen 6 bin 900 TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak’ta durumundan şüphelenilen U.Ç. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Şüphelinin üst aramasında, 4 adet uyuşturucu hap ve 3 parça halinde 0,92 gram esrar ile uyuşturucu madde satışından elde edilmiş olabileceği değerlendirilen 6 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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