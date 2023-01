Kesimden kaçan inek kazaya neden oldu

TAKİP ET

Eyüpsultan’dan Hadımköy’deki kesimhaneye götürülmek için kamyonete yüklenmek istenen inek, 3 ilçe aşıp 10 kilometre boyunca kaçarak trafiği alt üst ettikten sonra kazaya neden oldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy’de bulunan kesimhaneye götürülmek istenen inek, sahiplerinin elinden kurtulup 8 kilometre boyunca kaçarak Sultangazi’ye ulaştı. Yorgun düşen inek Malkoçoğlu Mahallesi’ndeki bir parkta köşeye sıkıştırıldıktan sonra polis ve zabıta ekiplerine haber verildi. Burada yaklaşık 2 buçuk saat boyunca bekleyen inek, yakalanmak istenirken bir kez daha kaçarak Sultangazi İSTOÇ yolunda 2 kilometre boyunca akan trafikte ilerleyerek Esenler sınırına ulaştı. Bir süre sonra uyuşturucu iğne ile vurulan inek, trafiği alt üst ederek trafik kazasına neden oldu. Bir türlü sakinleşmeyen inek, yorgun düşünce ikinci defa uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra yakalanabildi. Yaklaşık 5 saat süren koşturmacanın ardından yorgun düşen inek refüjdeki yeşillik alanda yere yığılırken, uzun uğraşlar sonrasında kamyonete yüklenerek kesimhaneye götürüldü.

Trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen ineğin zarar görmemesi için aracını park edip durumu polise haber veren Hazal Ünal, "Şu an iki araç birbirine girdi inek için. Şu an uyuşturdular, ineğin bayılmasını ve sakinleşmesini bekliyoruz. Saldırganmış, büyük ihtimalle kesime gidecekmiş kesimden kaçmış. Otobandayız, şu anda kazaya sebep oluyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz kazaya sebep vermesin diye. Şu an ineği ortada sıkıştırmış durumdayız. Gerekli bilgiyi ekiplere verdik, ekipler gelecek" dedi.

10 kilometre boyunca kaçan inek motosiklet ve zabıta aracına zarar verdikten sonra zincirleme kazaya neden olurken, uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildikten sonra kamyonete yüklendiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde önce bir parkta köşeye sıkıştırıldıktan sonra sahiplerinin elinden kaçan ineğin ardından trafiği birbirine katarak kazaya neden olduğu ve yakalanarak kamyonete yüklendiği görülüyor.