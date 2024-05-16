Başkan Balcıoğlu, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ı Ağırladı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ı belediyede ağırladı. Ziyarette, meclis üyeleri Mahmut Yıldızaydın ve Fatih Çepni de hazır bulundu.
Başkan Bora Balcıoğlu, "Nazik ziyaretleri için vekilimize çok teşekkür ediyorum," dedi.
İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu ile bir araya geldik. Hizmeti önceleyen yönetim anlayışı ve özveriyle yürüttüğü görevinde başarılar diliyor, tebrik ediyorum. Gerek çalışma arkadaşları gerekse değerli Başkan Bora Balcıoğlu’na konukseverlikleri için çok teşekkür ederim," şeklinde konuştu.