İBB'nin Yazlık Sebze Fidesi Dağıtımı Başladı
Değirmenköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye destek projesi kapsamında ücretsiz yazlık sebze fide dağıtımları başladı. CHP Silivri İlçe Başkanlığı da programa katılarak destek verdi.
CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, fide dağıtım programına katılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti. Kömür, “Destekler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyor; projemizin ilçemize ve çiftçimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üreterek özgürleşecek, dayanışmayla hakça bir düzen inşa edeceğiz,” dedi.