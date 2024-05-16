İlçe Kaymakamlığı 19Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Programını Açıkladı

Coşku ve gururla kutlanacak olan bayram, Çelenk Töreni ile başlayacak ve ardından düzenlenecek sahne programı ile devam edecek.

Program Detayları:

Çelenk Sunma Töreni:

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çelengi

Tarih: 19 Mayıs 2024

Yer: Atatürk Heykeli

Saat: 11.00

Sahne Programı:

Tarih: 19 Mayıs 2024

Yer: Öğretmen Evi Arkası (Otopark)

Saat: 12.00

Not: Hava koşullarının yağmurlu olması durumunda sahne programı aynı gün ve saatinde Alibey Spor Salonunda gerçekleştirilecektir.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Tören, bayramın ruhuna uygun bir şekilde düzenlenecek ve gençlerin spora olan önemine dikkat çekecek. Tüm ilçe halkının katılımı bekleniyor.

Çelenk Sunma Töreni'nin ardından saat 12.00'de #Öğretmen Evi arkası otopark alanında sahne programı düzenlenecek. Bu programda, gençlik ve sporun kutlanmasına yönelik çeşitli gösteriler yer alacak. Gençlerin katılımıyla renklenen sahne programı, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.