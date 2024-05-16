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- Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinden BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne Teknik Gezi
Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinden BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne Teknik Gezi
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 10 Mayıs tarihinde 'BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne yönelik kapsamlı bir teknik gezi düzenledi. Geziye Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümüt Ay'ın yanı sıra Fizik ve Kimya Bölümü öğrencileri ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri katıldı.
Gezinin başlangıcında, BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Müdürü Erkan Akbaş üniversite ekibini karşıladı ve işletmenin işleyişi hakkında detaylı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından, tesis yetkilileri öğrencilere tesisin çeşitli bölümlerini gezdirerek doğal gaz depolama süreçleri ve kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.
Program, Kocaeli Üniversitesi adına ayrılan alana fidan dikimi ile sona erdi.