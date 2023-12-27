Kick boks sporcuları kuşak sevinci yaşadı

Derincespor Kulübü bünyesinde kick boks kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak terfi sınavında 60 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Amatör branşlarda ses getiren Derincespor Kulübü bünyesinde 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunulurken, kick boks branşı da çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde Murat Polat yönetiminde çalışmalarını sürdüren kick boks sporcuları bu kez kuşak sınavına katıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın katılarak takip ettiği kick boks kuşak töreni sonunda 60 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı. Başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek, kuşak, sertifika ve ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, "Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.