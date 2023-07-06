Kızılkaya, Takımımız hazır alternatifleri değerlendiriyoruz

Yeni sezon için oldukça sıkı hazırlanan Silivrispor’da yönetim çok dikkatli çalışıyor. Silivrispor Basın Sözcüsü Cemil Kızılkaya yaptığı bilgilendirme açıklamasında; “Transfer görüşmeleri oldukça verimli ve olumlu geçmekte. Teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda transfer komitesi oyuncuları araştırıyor ve gerekli gördükleri takdirde de görüşmeye çağırıyor. İyi yoldayız, heyecanlıyız ama asla aceleci değiliz. Net isimlerle ön görüşmelerimizi yaptık. Alternatif isimleri değerlendiriyoruz.





AĞUSTOSTA TAKIM BOLU’DA OLACAK

Yaklaşık 12 günlük bir Bolu kampımız olacak. Buraya kafilenin son şekli verilmiş bir şekilde gideceğiz. Burada yapacağımız hazırlık maçları ile lige hazır hale geleceğiz. Şimdilik tüm hazırlık ve planlamalarımızı lig başlama tarihine göre ayarladık ve çalışıyoruz. Geçen sezonki heyecanı yakaladığımızda mükemmel bir lig yaşayacak ve yaşatacağımıza eminim” dedi.

ENGİN AKIN