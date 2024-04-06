KKTC'de Oruç ve Sağlık paneli

Yakın Doğu Üniversitesi’nin İstanbul, İnönü ve Bingöl üniversitelerinin rektörlerini ağırladığı ‘Oruç ve Sağlık’ paneli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayı boyunca Dr. Suat Günsel Camii’nde verilen iftar yemekleri başta olmak üzere pek çok etkinlikle halkı kampüsünde ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın katılımı ile düzenlenen ‘Oruç ve Sağlık’ paneli yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve ücretsiz olarak halkın katılımına açık olan panele, birçok akademisyen ve öğrenci de yoğun ilgi gösterdi. Oruç tutmanın ruhsal ve fiziksel sağlığa katkılarını ele alan panelde, aynı zamanda iftar ve sahur boyunca doğru beslenme ile sağlığın nasıl korunması gerektiğine dair bilgiler paylaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın moderatörlüğünde yapılan panelde; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar; ‘Oruç ve Sağlık’, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay; ‘Sağlıklı Yaşama Orucun Etkisi’, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise ‘Oruç ve Ruh Sağlığı’ konularını ele aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez yaptı. Paneli takip eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de panel öncesinde katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs Türk halkı örf, adet ve gelenekleri ile İslam dünyasının bir parçası olarak ibadetini sürdürüp bugünlere geldi”

Panel açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkının kendi dili, dini ve kültürüyle verdiği mücadelede her zaman Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek Türkiye’den gelen üniversite rektörlerine teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

“Tarihte 350 yıl kesintisiz bir Türk adası olan Kıbrıs’ta İngiltere döneminin ardından yaklaşık bir asır boyunca Kıbrıs Türkü adada yalnız kaldı. Buna rağmen bu halk; hiçbir zaman kendi dinini, milliyetçiliğini ve maneviyatını unutmayarak ibadetine devam etti. O zor yıllarda Kıbrıs Türk halkı örf, adet ve gelenekleri ile İslam dünyasının bir parçası olarak ibadetini sürdürüp bugünlere geldi.”

Günümüzde çağdaş bir toplum olarak ülkedeki ibadet yerleri, camiler, bu alanlara hala önem verildiğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler Kıbrıs Türk Halkı olarak ibadetimize hala önem veriyoruz. Kimimiz daha az, kimimiz daha fazla da olsa ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Önemli olan bu devletin varlığı ve sizlerin bize olan desteğidir” dedi.

Zorlu Töre: “Maneviyatınız yoksa yaşayan bir ceset gibisiniz”

Maneviyatın insana her zaman ayrı bir güç ve enerji vererek moral değerlerini de yükselttiğini ifade eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise “Maneviyatınız yoksa yaşayan bir ceset gibisiniz. Maneviyatımızı en güzel olan Ramazan ayında hiç şüphesiz yaşamalıyız” dedi. Panelin açılış konuşmasında; inançlı ve imanlı bireylere her zaman ayrı bir sevgi ve sempati duyduğunu belirten Meclis Başkanı Töre; bunun aile yapısından gelen bir kültür olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Töre; “Çocukken rahmetli annem ve babam bizi yıkar, üç kez kelime i-şehadet getirip temiz elbiselerimizi giydirirdi. Bayramlarda ayakkabılarımızı tamir edip, yeni elbiselerimizle giyinirdik. Bayramlar, Ramazan bizler için çok kutsal bir ay” dedi. Meclis Başkanı Zorlu Töre, konuşmasının sonunda Ramazan ayında iyilik ve dayanışma duygularının arttığına da vurgu yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez: “Panel, bize oruç tutmakla ilgili ruhsal ve fiziksel açıdan önemli bir bakış açısı sundu”

Panelin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez yaptı. Müslüman bireylerin oruçla ilgili bilgilenmelerine katkı sağlama amacıyla bu panelin gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, “Bize oruç tutmanın ruhi yönü ve fiziksel etkileriyle ilgili aydınlatma yaşatan hocalarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi. Panelde, oruç tutmanın fiziksel beden üzerindeki etkisini uzmanlarından dinleme imkanı bulduklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, “İftar başta olmak üzere bedenimize gereğinden fazla yüklenmeden nasıl beslenebiliriz diye tıp ve ilahiyat alanında hocalarımızdan bilgi almak bize hem ruhsal hem de fiziksel açıdan önemli bir bakış açısı sundu” dedi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise başta İlahiyat Fakültesi Dekanı, fakülte personeli ve öğrencileri olmak üzere panelde emeği geçen herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bize zaman ayıran İstanbul Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi Rektörlerine de şükranlarımızı sunuyorum” dedi.