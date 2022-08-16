Kocaoğlu ve Uçman Alibeyspor'da çıtayı yükseltti

Yıllardır Alibeyspor Yönetiminde aktif bir şekilde görev alan ve mahallenin köklü ailelerinden gelen Eyüp Kocaoğlu futbol takımının tüm sorumluluğuna getirilirken bir başka genç isim Gökay Uçman ise yönetimce Alibeyspor Futbol Direktörlüğüne getirildi. Yeni sezonda kesin bir üst lig parolası ile yola çıkan isimler ilk etapta geçen sezon ki kadroda yer alan isimlerle bir bir görüşmelerine başladı.



ALİBEYSPOR AİLEM GİBİDİR

Alibeyspor Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu ise yaptığı açıklamasında; “Alibey ilçenin en eski ve en büyük mahallesidir. Yıllardır bu kulübün bünyesinde hem ben hem de ailem emek vermiştir. Abim ile başlayan bu serüven benimle ve gelecekte de çocuklarımca devam ettirilecek bir aile geleneği haline gelmiştir. Yeni sezon için kolları sıvadık bu yolda yere daha sağlam basarak ilerleyeceğiz.



HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Altyapımızdan yetişen gençlerimiz ile yola devam edeceğiz ve bu gençlerimize destek olmaları için tecrübeli isimlerle de yakın irtibata geçmiş bulunuyoruz. Koyduğumuz şampiyonluk hedefi bizim için ne ilk ne de sondur. Devamı gelecek bir alışkanlıktır. İlçemiz bir kulübümüzün daha Süper Amatör Ligde oynamasıyla marka değerini fazlasıyla hak etmektedir. Geçmişte SAL’ı yaşayan Alibeyspor bunun da ötesini hedeflemektedir.



TEŞEKKÜRLER SİLİVRİ

Silivrispor ile birlikte el ele kol kola zirveyi kovalayacağız. Silivrispor inanıyorum ki bu sezon profesyonel lige yükselecek ve bizde bir alt liginde mücadele ederek oyuncu desteğinde bulunabileceğiz. Birbirini destekleyen iki kulübün önünde kimse duramayacaktır. Bizleri inanan ve her zaman yanımızda duran Kulüp Başkanımız Ali Tonta ve yönetimimize ayrıca Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ederiz. Silivri’deki bütün spor kulüpleri tek yürektir ve bu yürek şampiyonluk şarkıları söylemeye de hazırdır” dedi.