KOM ekipleri bin 305 askeri bilgilendirdi

Bilecik'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor.

KOM ekipleri bin 305 askeri bilgilendirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ekipleri İl Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda askerlik hizmeti yapmakta olan toplam bin 305 asker "Narko Rehber, Uyuma ve Narvas Uygulaması" projesi ve narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgi aktarımı gerçekleştirdi. "Narko Rehber, Uyuma ve Narvas Uygulaması" projesi kapsamında bilgilendirmelerin devam edileceği belirtilirken, uygulamın önemine değinildi.

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