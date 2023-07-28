Kombine biletler satışa çıktı

Silivrispor kombine biletleri satışa sunuldu.

Kombine biletler satışa çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivrispor Kulübü, TFF 3. Futbol Ligi 2023-2024 sezonu için iç saha karşılaşmaları kombine izleyici kartlarını satışa çıkardı. 

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoglu başlattığı kombine kart satışlarında ilk satın alan isim Gümüşyakalı iş insanı Feyyaz Özçakıcı oldu. Başkan Nuri Çolakoglu elinden kartını alan Özçakıcı kulübe destek vereceğini söyledi.Kombiner kartı almak isteyenlerin Silivrispor Kulübü'ne başvurmaları gerekiyor.