KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS tercih sonuçları açıklandı
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KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.