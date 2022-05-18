Kuva-yi Milliye Parkı açılıyor
Silivri Belediyesi ve iş adamı Nurullah Baldöktü'nün işbirliğinde ilçemiz yeni bir park daha kazandı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Silivri Belediyesi ve hayırsever Baldöktü Ailesi tarafından tamamlanan Kuvâ-yi Milliye Parkı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında açılacak,açılış saati 14:00'de
Son hazırlıkları tammlanan parkta Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Soner Oflazoğlu ile kontrol eden Başkanı Volkan Yılmaz, açılış törenine tüm Silivrileri davet etti.
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