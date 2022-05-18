Kuva-yi Milliye Parkı açılıyor

Silivri Belediyesi ve hayırsever Baldöktü Ailesi tarafından tamamlanan Kuvâ-yi Milliye Parkı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında açılacak,açılış saati 14:00'de

Son hazırlıkları tammlanan parkta Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Soner Oflazoğlu ile kontrol eden Başkanı Volkan Yılmaz, açılış törenine tüm Silivrileri davet etti.