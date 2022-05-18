Kuva-yi Milliye Parkı açılıyor

Silivri Belediyesi ve iş adamı Nurullah Baldöktü'nün işbirliğinde ilçemiz yeni bir park daha kazandı.

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  • 18.05.2022 16:28
  • Güncelleme: 18.05.2022 20:10
Kuva-yi Milliye Parkı açılıyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Belediyesi ve hayırsever Baldöktü Ailesi tarafından tamamlanan Kuvâ-yi Milliye Parkı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında açılacak,açılış saati 14:00'de

Son hazırlıkları tammlanan parkta Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Soner Oflazoğlu ile kontrol eden Başkanı Volkan Yılmaz, açılış törenine tüm Silivrileri davet etti.

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SHA Editör
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