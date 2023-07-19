İtalyan şef Danilo Zanna restoranı önünde darp edildi

İtalyan şef Danilo Zanna iddiaya göre, Sarıyer’de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, bir televizyon kanalında yayınlanan yemek yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer’de bulunan bir AVM’deki restoranında İstanbul sorumlusu 2 kişiyi işten çıkardı. Bunun üzerine işten çıkartılan 2 kişi, restoran önünde Danilo Zanna ve İzmir şubesinin müdürüne saldırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.