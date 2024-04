Marmara Teknik - Teka Yetkili Servisi

TAKİP ET

İstanbul'un teknolojiyle yoğrulmuş atmosferinde TEKA markasının güvenilir temsilcisi olarak öne çıkan Marmara Teknik, uzman kadrosu ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. TEKA ürünlerinin bakımı, onarımı ve yedek parça temini konusunda sunduğumuz kaliteli hizmetlerle, müşterilerimize güvenilir ve profesyonel bir deneyim sunuyoruz. Ümraniye merkezli faaliyetlerimizle, İstanbul'un her noktasına hızlı ve etkin bir şekilde hizmet veriyoruz.

Firma Detayları:

● Firma Adı: Marmara Teknik

● Adres: Necip Fazıl, Hümayun Sokağı no:4, 34000 Ümraniye/İstanbul

● Telefon: 0216 521 15 21, 0216 420 84 34, 0216 420 84 35

● E-Posta: [email protected]

● İnternet Sitesi: www.martekservis.com

Firma ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için "Teka Servis" sayfamızı, yedek parça istekleriniz için ise "Teka yedek parça" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TEKA Yetkili Servisi: Profesyonellik ve Güvenin Adresi

Marmara Teknik olarak, TEKA markasını temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışımızla, teknolojiye dair her türlü ihtiyacınıza kaliteli ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

TEKA Yetkili Servisimizin Sunduğu Hizmetler:

● Arıza Tespiti ve Onarım: TEKA ürünlerinizde oluşan her türlü arıza durumunda, deneyimli teknik ekibimiz sorunu hızla tespit eder ve etkili bir şekilde çözüm sunar.

● Montaj ve Kurulum: Yeni alınan TEKA ürünlerinin montaj ve kurulum işlemleri titizlikle gerçekleştirilir. Uzman ekibimiz, ürünlerinizin doğru bir şekilde kurulmasını sağlayarak güvenli bir kullanım sağlar.

● Orijinal Yedek Parça Tedariki: TEKA markasına ait orijinal yedek parçaları en hızlı şekilde temin ederek, ürünlerinizin performansını maksimum seviyede tutarız.

TEKA Servis Ücretleri ve İletişim Bilgileri

TEKA servis ücretleri, sağlanan hizmetin niteliğine ve karmaşıklığına göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Marmara Teknik - TEKA Yetkili Servisi: Teknoloji Dünyasında Size Destek Olmaktan Mutluluk Duyarız!

TEKA markalı ürünlerinizin bakımı, onarımı ve yedek parça temini konusunda Marmara Teknik olarak her zaman yanınızdayız. Profesyonel ve güvenilir hizmet anlayışımızla teknoloji dünyasında size destek olmaktan mutluluk duyarız. Size özel çözümlerimizle tanışmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!