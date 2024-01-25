MediaMarkt'tan Hayal Gücü Ödülleri'ne destek

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma sorumluluğunun bilincinde olan MediaMarkt, ’’Çocuklar için değil, çocuklar ile birlikte’’ felsefesiyle bu yıl 2’nci kez gerçekleşen ‘Hayal Gücü Ödülleri’ne ‘İlham Veren Sponsor’ olarak destek verdi.

Toplumsal sorumluluk kültürünün çoğalması için çeşitli projeler üreten ve diğer projeleri destekleyen MediaMarkt, hayal gücü, merak ve beceri ile üretilmiş, hayal gücünden ilham alan, bunu bir başarı öyküsüne dönüştüren kişi, kurum ve eserlerin görünürlüğünü artırmak ve desteklenmesini sağlamak için hayata geçirilen 2’nci Hayal Gücü Ödülleri’ne ‘İlham Veren Sponsor’ olarak destek verdi. İş, sanat, eğitim ve sivil toplum dünyasından davetlilerin katıldığı geceyi tasarımcı, sanatçı, eğitmen Bager Akbay ve Hayal Gücü Merkezi gençleri birlikte sundu.

"Bu ödüllerin bizim için özel bir anlamı da var"

Ödül töreninin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda çocuklar için bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, konuşmasında, ’’Bu ödüllerin bizim için özel bir anlamı da var. Ödüllerin tasarımı Malatya’daki ‘Düş Gezgini Eğitim Tırı’mızda bulunan çocuklarımız tarafından yapıldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile, ‘Eğitimle Daha iyiye’ projemiz kapsamında 4 yılda 4 eğitim tırıyla 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu ödüller, onların hayallerini ve üreticiliklerini kutlamak, aynı zamanda onlara daha fazla başarı için cesaret vermek anlamına geliyor. Bu önemli projeyi hayata geçiren herkese MediaMarkt Türkiye ailesi adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

"Çocukların potansiyellerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz"

Hayal Gücü Merkezi/Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alettin Keskin, "Bu yıl da Hayal Gücü Ödüllerinin ikincisini düzenlenmenin heyecanını yaşıyoruz. Çocuklar, eğitimciler ve içindeki çocuğu kaybetmeyen yetişkinlerden oluşan Hayal Gücü Merkezi/Derneği Merak Bursları, Çocuktan Çocuğa Akademi, Sor Keşfet Üret Eğitimleri, Hayal Gücüne Yolculuk gibi pek çok kapsamlı/değerli program ve projeler geliştirerek çocukların ve gençlerin meraklarının peşinden gitmesini ve potansiyellerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim" dedi.

"Tüm kategori ödüllerimiz bir hayalin somut ifadesini yansıtıyor"

Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Sayın, "Hayal Gücü Ödülleri; yaşamın her alanında kurulan hayallerin, geleceğe nasıl ilham verdiğini bir kez daha bizlere gösterdi. Tüm kategori ödüllerimiz bir hayalin, bir projenin ve bir başarının somut ifadesini yansıtıyor. Çocuklar ve gençler için değil çocuklar ve gençlerle birlikte felsefemiz ışığında Hayal Gücü Merkezi/Derneği olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşamın her alanında kurduğu hayaller ile bizlere ilham olarak, ödül almaya hak kazananları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.