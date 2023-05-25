Mektebim'de Kültür Festivali düzenlendi

Silivri Mektebim Koleji Yabancı Diller Bölümü öğretmenleri, yıl boyunca yaptıkları ders içi çalışmaları renkli bir yılsonu etkinliğiyle uygulama sahasına yansıttı. Mektebim Culture Fest (Mektebim Kültür Festivali) adıyla gerçekleştirilen etkinlikte İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerin kültürleri, yemekleri, kıyafetleri ve simge değerleri tanıtıldı.



İngiltere ve Almanya ülkelerinin tüm tanıtımları öğrenciler tarafından ülkelerin kendi dillerinde yapılırken Rusya, İtalya, Fransa ve Gürcistan, kendilerine özgü yiyecekler, kıyafetler ve ulusal simgeler kullanılarak tanıtıldı. Öğrenciler tarafından bu ülkelerin folklorik özelliklerinin yansıtıldığı gösterilerin de yapıldığı festivalde, yüz boyama, golf, Rus klasikleri gibi stantlar ilgi çekti.



Mektebim Koleji'nin bu yıl ikinci dönemden itibaren tüm etkinliklerinden elde edilen gelirler deprem bölgesindeki öğrenciler için kitap ve kırtasiye temini için kullanılıyor. Mektebim Culture Fest etkinliğinde ülkelerin yiyecek ve içeceklerinin satışından elde edilen gelir de bu kapsamda değerlendirilmek üzere ilgili fona aktarıldı.