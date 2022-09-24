Mektebim Koleji Kitap Fuarına Sponsor Oldu

Çorlu Belediyesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorlu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile birlikte ana eğitim sponsoru olarak fuara katılan Mektebim Koleji Kurucusu Emre Kart, okullarının bulunduğu şehirlerimizde sosyal ve kültürel dokunun oluşması ve güçlenmesine destek vermek için Mektebim olarak her türlü etkinliğin içinde yer almayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Mektebim Koleji geçtiğimiz ay Silivri 60. Yoğurt Festivali Turnuvalarına ve yine Silivri Belediyesi Ramazan iftarına sponsor olmuştu.



Çorlu’da düzenlenen 10. Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı’nın açılışına Çorlu ve Kapaklı Kaymakamları, Çorlu Belediye Başkanı, İş Dünyası ve Mektebim Koleji yöneticileri katıldı. Çorlu Mektebim Koleji öğrencilerinden oluşan koro ve bando takımı katılımcılara mini bir konser sundu. Protokol konuşmalarından sonra açılış kurdelesi kesilen fuar, 10 gün boyunca bölge halkımızın hem kültürel anlamda kitap ihtiyacını hem de kırtasiye ihtiyaçlarını karşılama noktasında ekonomik çözümler sunmayı hedefliyor.

Psikolog Mehmet Şakiroğlu, Buket Uzuner, İnci Aral, Sinan Meydan’ın yanı sıra elli yazarın da katılarak eserlerini imzalayacağı fuarda, yazarların bir kısmı ayrıca Çorlu Mektebim Kolejinde de öğrenci ve velilerle söyleşi yapacak.