Mektebim Koleji'nde İngilizce Kur Uygulaması

Haziran ayı başında Mektebim Koleji’nde Yabancı Diller alanında Danışman olarak göreve başlayan Ayla Sarvan Yanko, okul yöneticileriyle yaptığı toplantılarla okulda uygulanacak programların ayrıntılarını netleştiriyor. Yanko’nun bu haftaki gündemi Mektebim Koleji’nde, birçok okul için İngilizce hazırlık senesi olarak değerlendirilen 5. Sınıf düzeyinde Kur Sisteminin uygulamaya konmasıydı.



Mektebim Koleji yöneticileri ile yapılan çalışma toplantısında alınan kararlara göre; Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kriterlerine göre A1 ve A2 olmak üzere iki ayrı grupta bir araya gelecek olan 5. Sınıf öğrencileri, seviye tespit sınavı ve mülakat sonuçlarına göre uygun gruba yerleştirilecek. A1 grubu, ilkokulda daha az yoğunlukta İngilizce dersi almış öğrenciler için tasarlanmış olup kullanılan kaynak ve uygulanan öğretim metotlarıyla temel düzeyden yetiştirme amaçlı yapılandırılacak. A2 grubunda ise yabancı dil becerisi daha çok gelişmiş olan öğrenciler kendi seviyelerine uygun müfredat doğrultusunda eğitim görecekler.



Mektebim Koleji’nde 5. Sınıflarda programın yarısı yabancı dil derslerine dönük müfredat olarak uygulanacak.