Mektebim Koleji'nden VEGA AVM'de Anlamlı Atatürk Sergisi

2011 yılında Silivri’de kurulan ve daha sonra ülkemizin önemli eğitim zincirlerinden birine dönüşen Mektebim Koleji, Silivri’de ilk kez gerçekleştirilen “Yabancı Basında Yer Alan Karikatürlerle Atatürk ve Eserleri” sergisi ile Zafer Bayramı’nda büyük bir coşku eşliğinde velilerin ve Silivri halkının beğenisini topladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhuriyetimizin temellerini inşa ederken resmeden karikatürler; Cumhuriyet’i kuran, devrimlerle bir ulusun kaderini değiştiren büyük devrimci, yeni bir ülke yaratan ve onun ‘ilelebet payidar’ kalmasını sağlayacak altyapıyı oluşturan büyük devlet adamı Atatürk’ün çizgilerle anlatıyordu. Etkinlik, sergi alanında 15.00 – 16.00 arasında sunulan bando mızıka konseriyle büyük ve meraklı bir izleyici kitlesi edindi. Bando ekibi, AVM içinde dolaşarak Atatürk’ün sevdiği parçaları ve değişik marşları çaldı. Sergide Mektebim Koleji velileri de bulundu. Veliler “İlk kez Silivri’de böyle bir etkinlik organize edildi, çok da başarılı oldu.” diyerek okullarıyla gurur duyduklarını belirttiler.

Silivri Mektebim Koleji yöneticileri, yıl boyunca bu tarz etkinliklerin gerçekleşeceğini belirtirken, öğrenciler için eğitimin sınıftan ve okuldan sokaklara, Avm’lere, müzelere ve hatta ev ortamlarına taşırılmasının önemine değindi ve bu doğrultuda sosyal etkinlikleri çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunulacağını da vurguladı.