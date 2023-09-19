Mektebim Koleji'ne SİAD Ziyareti

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, Başkan Yardımcısı Adnan Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Aynur Süleymanoğlu ve Seçkin Tuğla’yı Silivri Mektebim Koleji Kurucusu Emre Kart ve okul yöneticileri karşıladı. Ziyarette Silivri’nin eğitim sorunları, SİAD bünyesinde var olan ve kurulması muhtemel eğitim kurul ve komisyonlarına Mektebim desteği, özel okulculuk anlamında Silivri’nin kat ettiği yol ve karşılıklı destek temennileri gündem oldu.

Ziyaretin ardından okulu gezen SİAD üyeleri Mektebim Koleji’nin donanımını takdir ederken tüm okulların bu donanıma sahip olması gerektiğini belirtti. Silivri Mektebim Koleji Kurucusu Emre Kart, konuklara Mektebim Koleji’nin tarihçesini ve bugününü anlattı. Silivri’den ilçe dışına onlarca kilometre kat ederek özel okullara giden öğrencilerin durumunu da gündeme getiren Kart, “okulumuz ilçe dışında gidilen okulların eğitim kalitesinin üzerine çıkan atılımlarla sevgili çocuklarımızı bekliyor” dedi.

SİAD üyeleri, Mektebim Koleji ile bundan sonra karşılıklı iş birliği içinde olma dileklerini paylaşarak okuldan ayrıldı.