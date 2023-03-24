Mektebim koleji öğrencileri su kaynakları riskine dikkat çekti

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Mektebim Koleji İlkokul öğrencileri su kaynaklarının verimli tüketimi, azalan su miktarının insanlık için anlamı, evde-okulda su tüketimi esnasında dikkat edilecek hususlar gibi birçok konuda bilgilendirici el ilanlarını kortej yürüyüşünde Silivrililere dağıttılar.



Öte yandan Mektebim Koleji Ortaokul öğrencileri de Vega AVM’de resim ve afiş tasarımlarının bulunduğu otuz parçalık sergi ile Su Riski konusunda ziyaretçilere hatırlatmalarda bulundu. “Elimdeki Su Damlası” adlı performans gösterisi de AVM çalışanları ve ziyaretçiler tarafından beğeni ile izlenen öğrenciler, oyunu ikinci kez oynadılar. Mektebim Kolejinin minik Anaokulu öğrencileri de Su Tüketimi ile ilgili bilgilendirici el ilanlarının yanında konu hakkında değişik motto ve sloganlarla bezedikleri suları AVM çalışanları ve ziyaretçilere ikram ettiler.