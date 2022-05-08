MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Kadın Kolları ve Kadın Çocuk Engelli politikaları Başkanı Zerrin Çimen ve yönetim kurulu üyeleri Anneler Günü Münasebeti ile ilçe merkezinde ikamet eden Şehit ve Gazi annelerini ziyaret ederek anneler günleri kutladı.

Başkan Çimen, yapılan ziyaretler sonrasında “Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları olarak her daim Şehit ve Gazi anne ve eşlerinin ellerini öper bu anlamlı günde ve her daim onlarla olmaktan şeref duyarız” dedi.

