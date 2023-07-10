Ortaköy Börek Festivali 16 Temmuz'da

Bu yıl 13.’sü gerçekleştirilecek Ortaköy Börek Festivali için geri sayım başladı. Silivri’nin maharetli kadınlarının böreklerini yarıştıracağı ve eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festival, 16 Temmuz 2023 Pazar günü Ortaköy Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında yapılacak börek yarışmasının sonucu, tadım ve jüri puanlaması ile belirlenecek. Yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi yarım altın, üçüncüsü ise çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmanın tüm katılımcılarına sürpriz hediyeler verilecek. Festivalin saat 20.30’da başlayacak sahne programlarında ise halk oyunları gösterileri düzenlenirken, ünlü sanatçı Rafet El Roman birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek. Festivale katılan bütün vatandaşlara börek ve ayran ikramı yapılacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALE DAVET

Ortaköy Börek Festivali’ne tüm vatandaşları davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle yüzlerce yıla meydan okuyan şehrimiz, geleneklerine sahip çıkarak geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu anlamda Silivri’mizi tanıtma, örf ve adetlerimizi yaşatma, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye ve dünya ile paylaşma noktasında geleneksel festivallerimizin önemi oldukça büyüktür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivallerimizi ara vermeden, kesintiye uğratmadan sürdürmeyi hedefliyoruz. Festival sezonumuzu 13. Ortaköy Börek Festivalimiz ile açıyoruz. Birbirinden lezzetli böreklerin yarışacağı ve keyifli sahne programlarının gerçekleştirileceği festivalimize tüm Silivrilileri ve İstanbulluları davet ediyorum. Halkımızın festival coşkusuna eşlik etmeleri bizleri çok mutlu edecektir.” dedi.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

13. Ortaköy Börek Festivali kapsamında düzenlenecek börek yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen Silivrililer, 15 Temmuz 2023 Cumartesi gününe kadar Silivri Belediyesi İletişim Merkezine ya da Ortaköy Mahallesi İletişim Noktasına giderek başvurularını yapabilecekler.

BÖREK YARIŞMASININ KATILIM ŞARTLARI:

1) Börekler iletişim noktalarından temin edilen tepsi ile getirilmelidir.

2) Yarışmaya katılacak olan böreğin el açması olması gerekmektedir.

3) Hazır yufka ile yapılan börekler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

4) Peynirli ve kıymalı olmak üzere (2 çeşit) harici börek yarışmaya kabul edilmeyecektir. (Soğanlı, patlıcanlı, pırasalı vs. olmayacaktır.)

5) Pişirilen böreğin rengi koyu hardal renginde olmalı, yanık ya da az pişmiş olmamalıdır.

6) Yarışmaya katılacak börek, patriyot (Selanik Böreği) orijinal görünümünde olmalıdır.

7) Lezzeti hazırlanan böreğin özelliklerini taşımalıdır.

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Silivri Belediyesi, 13. Ortaköy Börek Festivali için ilçenin birçok noktasından servis seferleri düzenleyecek. Servis kalkış saatleri ve bölgeleri şu şekilde:

Yolçatı Mahallesi – Saat 17.50 – Köy Meydanı

Seymen Mahallesi – Saat 18.10 – Muhtarlık Önü

Büyükkılıçlı Mahallesi – Saat 18.30 – Muhtarlık Önü

Küçükkılıçlı Mahallesi – Saat 18.45 – Muhtarlık Önü

Alipaşa Mahallesi – Saat 18.55 – Alipaşa Düğün Salonu

Kurfallı Mahallesi – Saat 18.00 – Kurfallı Mahalle Meydanı

Bekirli Mahallesi – Saat 18.15 – Çocuk Parkı Önü

Akören Mahallesi – Saat 18.30 – Muhtarlık ve Kulüp Kahvesi Önü

Gazitepe Mahallesi – Saat 18.50 – Gazitepe Meydanı

Büyükçavuşlu Mahallesi – Saat 18.00 – Belediye Binası Önü

Çeltik Mahallesi – Saat 18.20 – Cami Önü

Semizkumlar Mahallesi – Saat 18.45 – Semizkumlar BİM Önünden

Gümüşyaka Mahallesi – Saat 18.00 – TÜRAM Lisesi Önü

Değirmenköy Mahallesi – Saat 18.20 – Muhtarlık Önü

Çanta Mahallesi – Saat 18.40 – Çanta Meydanı

Sayalar Mahallesi – Saat 18.00 – Muhtarlık Önü

Çayırdere Mahallesi – Saat 18.15 – Köy Meydanı

Beyciler Mahallesi – Saat 18.30 – Muhtarlık Önü

Danamandıra Mahallesi – Saat 18.00 – Pazar Önü

Küçüksinekli Mahallesi – Saat 18.15 – Muhtarlık Önü

Büyüksinekli Mahallesi – Saat 18.30 – Kahve Önü

Fener Mahallesi – Saat 18.45 – Muhtarlık Önü

Merkez Mahalleler – Saat 18.00 – Ziraat Bankası Önü (Ring)

Kavaklı Mahallesi – Saat 18.20 – Ek Hizmet Binası Önü

Selimpaşa Mahallesi – Saat 18.00 – Muhtarlık Önü

Selimpaşa TOKİ Konutları – Saat 18.10 – TOKİ Konutları Önü

Silivri Cezaevi Lojmanları – Saat 18.30 – Lojman Giriş Market

Kadıköy Mahallesi – Saat 19.10 – Köy Meydanı