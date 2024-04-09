Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak, Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur, mutluluk ve barış içerisinde geçmesini diledi.

Mesajında, rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bayram mesajında birlik, beraberlik ve samimiyet vurgusu yapan Canpolat şunları kaydetti:

“Mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar, millet olarak bütün güzellikleri birlikte yaşadığımız müstesna günlerdir. İnsanlarımızın birbiriyle kaynaştığı, paylaşma ve dayanışmanın arttığı bu özel günleri millet olarak hep birlikte yaşadık. Lakin uzun zamandır Filistin’de devam eden soykırımın izlerinde şahit olduğumuz masum çocukların ve insanların feryatları, vicdanlarımızda çok büyük yaralar açmasına karşın ne yazık ki tüm dünyanın gözü önünde bu mübarek Ramazan ayında dahi acılar katlanarak devam etmektedir. Bu acının mübarek Ramazan Bayramı’nın getireceği sevinci yüreğimizde bir burukluk ile yaşatacağı apaçık bir gerçektir. Yaşanan acıların ve dökülen gözyaşların dinmesi için ettiğimiz dualarla Ramazan Bayramı’nın öncelikle Filistin’de yaşanan katliamın tez vakitte sona ermesine vesile olmasını diliyor; aynı zamanda insanlığına birlik ve beraberlik içinde bir yaşam getirmesini ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kahraman şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor; şehit yakınlarımızın bayramını kutluyorum. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, halen tedavi altında bulunanlara şifa temennilerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Değerli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyorum.”