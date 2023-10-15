(Özel) Pakistanlı turistin Türk bayrağı sevgisi
Bursa'ya ülkesi Pakistan'dan gezmeye gelen turist, kapalı çarşıda bir dükkanda gördüğü Türk bayrağını eline alıp öperek, sevgi gösterisinde bulundu.
Bursa’ya ülkesi Pakistan’dan gezmeye gelen turist, kapalı çarşıda bir dükkanda gördüğü Türk bayrağını eline alıp öperek, sevgi gösterisinde bulundu.
Turistik gezi amaçlı Bursa’ya gelen Pakistan vatandaşı Bilal Hafız, kapalı çarşıda gezerken esnaf Enver Koç’un dükkanında sattığı Türk bayraklarını gördü. Buradaki bayrakları eline alarak uzun süre elinden düşürmeyen turist, sevgi gösterisinde bulundu. Türk bayrağını sık sık öpen ve saygı gösteren Pakistanlı turist vatandaşların sevgisini kazandı. Esnaf Enver Koç, Pakistanlı turiste Türk bayrağı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.